Президент Туркменистана направил соболезнования президенту России

Глава Туркменского государства выразил глубокие соболезнования Владимиру Путину по поводу трагедии в концертном зале «Крокус сити холл».

В послании президента Сердара Бердымухамедова на имя президента Российской Федерации, в частности, говорится: «Уважаемый Владимир Владимирович, примите мои искренние соболезнования в связи со взрывом и вооруженным нападением, произошедших в городе Красногорске в концертном зале «Крокус сити холл», которые повлекли за собой многочисленные человеческие жертвы и увечья.

Туркменистан, самым решительным образом осуждая любые проявления терроризма и экстремизма, всецело поддерживает усилия мирового сообщества в деле борьбы и ликвидации этого зла. В этот трудный момент, от имени народа и Правительства Туркменистана, а также от себя лично прошу передать слова сопереживания и поддержки всем родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим».

Кроме того, Министерство иностранных дел Туркменистана распространило заявление с осуждением террористического акта в Москве. Внешнеполитическое ведомство страны заявило, что Туркменистан решительно осуждает террористический акт, происшедший 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус сити холл» в г. Красногорске Московской области. В заявлении МИД Туркменистана выражается соболезнование и поддержка родным и близким погибших людей, а также пожелание скорейшего выздоровления пострадавшим.

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