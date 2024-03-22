Туркменистан отмечает древний праздник Новруз-байрам

В Туркменистане отмечают двухдневный Национальный праздник весны – Международный день Новруз. Традиционно главные события праздника проходят в Долине Новруза в районе Ак Бугдай Ахалского велаята (области). Здесь раскинулось импровизированное аутентичное туркменское село с нарядными юртами, в котором во всем многообразии воспроизведены национальные традиции и жизненный уклад туркменского народа, славящегося своими мастерами декоративно-прикладного искусства и различных ремесел.

В первый день празднования гостями Новруз-байрама стали члены правительства, руководители и представители Меджлиса (парламента), Халк Маслахаты (Народного Совета), министерств, ведомств, общественных организаций, СМИ, а также аккредитованного в Туркменистане дипломатического корпуса.

Гости посмотрели увлекательные национальные игры и выступления фольклорных коллективов. И, конечно же, участники торжества оценили искусство местных кулинаров, приготовивших различные блюда национальной кухни, в том числе традиционное для Новруза блюдо – «семени», которое готовят из проросших зерен пшеницы с добавлением муки и сахара.

Творческим посвящением празднику стал состоявшийся здесь же концерт мастеров искусств Туркменистана. В его программу вошли музыкальные, хореографические и фольклорные композиции, вокальные выступления, воспевающие праздник весеннего обновления мира.

Торжества в честь Новруз-байрама прошли в этот день во всех регионах Туркменистана.

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