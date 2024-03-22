Глава МИД Туркменистана провел переговоры в Италии и подписал ряд документов

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов в ходе рабочего визита в Рим встретился с вице-премьером, министром инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини. Во встрече также приняли участие генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана Мамметхан Чакыев, а также представители ключевых ведомств транспортного сектора Италии.

Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в сфере железнодорожного и морского транспорта. По итогам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между портами Туркменбаши и Неаполя.

Также в ходе визита в Риме состоялись переговоры главы МИД Туркменистана с вице-премьером, министром иностранных дел Италии Антонио Таяни. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. В ходе переговоров было отмечено позитивное взаимодействие в рамках международных организаций, в частности, ООН. Стороны также обменялись мнениями по международной и региональной повестке дня.

По итогам встречи была подписана программа сотрудничества между министерствами иностранных дел Туркменистан и Италии на 2024-2025 годы.

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