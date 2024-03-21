Земледельцы Туркменистана приступили к севу хлопчатника

В Туркменистане началась важная сельскохозяйственная кампания – сев хлопчатника. К посевной приступили хлопкоробы Ахалского, Балканского, Лебапского и Марыйского велаятов (областей), земледельцы Дашогузского велаята присоединятся к ним 27 марта.

По сложившейся традиции начало сева благословили почтенные старейшины. Прочитав молитву о благополучии и процветании Туркменистана и народа страны, они бросили в землю первые, символические семена хлопчатника. Затем к севу приступили механизаторам.

В нынешней кампании используется техника различных марок, в том числе от мировых лидеров сельскохозяйственного ­машиностроения. На местах созданы необходимые условия для круглосуточного сервисного обслуживания техники, работы и полноценного отдыха механизаторов и других участников посевной.

В преддверии посевной в различных агротехнических объединениях страны состоялись семинары, посвященные актуальным задачам дальнейшей модернизации сельскохозяйственного производства, призванным обеспечить динамичное развитие и высокую рентабельность агропромышленного комплекса.

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