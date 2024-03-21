Президент Туркменистана поздравил народ страны с Международным днем Новруз

Президент Сердар Бердымухамедов поздравил народ Туркменистана с Национальным праздником весны – Международным днём Новруз. По словам главы государства, Новруз, занимающий особое место в жизни народов Востока, является праздником гуманизма, единства, дружбы и братства.

Президент отметил, что историческая значимость праздника весны нашла отражение в произведениях классиков Востока – Довлетмаммета Азади, Махтумкули Фраги, Нурмухаммета Андалиба, Абу Рейхана Бируни, Омара Хайяма, Алишера Навои, Абдырахмана Джами, Фирдоуси, Махмыта Кашгарлы и других.

«Новруз формирует в душе человека добрые качества и воспитывает бескорыстные чувства, а также любовь к природе, жизни и миру. Этот праздник, который отмечается в прекрасную весеннюю пору, стал символом обновления природы и возрождения жизни», – подчеркивается в поздравлении главы государства.

Президент Туркменистана пожелал народу страны крепкого здоровья, семейного благополучия и счастливой жизни! «Пусть мотивы Новруза сольются в музыку единства, мира и красоты, которая наполнит сердца вдохновением и счастьем!», – отметил в своем поздравлении Сердар Бердымухамедов.

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