Глава МИД Туркменистана встретился в Брюсселе с Верховным представителем ЕС по внешне политике и безопасности

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов в рамках рабочего визита в Брюссель встретился с Верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности Джозепом Боррелем.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся двустороннего и многостороннего сотрудничества, уделив особое внимание укреплению связей между ЕС и Центральной Азией. Среди перспективных направлений взаимодействия были названы энергетика, транспорт, цифровизация, образование и климат. Стороны подчеркнули важность существующих механизмов двустороннего сотрудничества, таких, как совместный комитет ЕС – Туркменистан, «Диалог по правам человека» и межпарламентский диалог.

Кроме того, состоялся обстоятельный обмен мнениями по аспектам региональной безопасности, где туркменская сторона подчеркнула усилия и инициативы правительства Туркменистана в данном направлении, исходя из принципов постоянного нейтралитета. Стороны также обсудили вопросы организации очередной встречи глав внешнеполитических ведомств формата ЕС – Центральная Азия, которая состоится в Туркменистане в текущем году.

© TURKMENISTAN.RU, 2024