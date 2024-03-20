Делегация Туркменистана провела серию встреч в Брюсселе

Делегация Туркменистана во главе с вице-премьером, министром иностранных дел страны Рашидом Мередовым в ходе рабочего визита в Бельгию провела серию переговоров.

В частности, Р. Мередов провел переговоры с главным советником по внешней политике председателя ЕС Саймоном Мордью, постоянным представителем Бельгии при ЕС Виллемом ван де Ворде, управляющим директором Европейской службы внешних связей по Восточной Европе, России, Центральной Азии и ОБСЕ Михаэлем Зибертом, главой МИД Бельгии Хаджой Лахбибом, министром иностранных дел и внешней торговли Люксембурга Ксавье Беттелем и другими представителями Бельгии и Евросоюза.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития партнерства в области «зеленой» энергетики, транспорта, технологической взаимосвязанности и других сферах. При этом была подчеркнута актуальность двусторонних механизмов сотрудничества, а также взаимодействие в рамках формата ЕС – Центральная Азия. Стороны также обсудили вопросы международной и региональной повестки дня, представляющие взаимный интерес.

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