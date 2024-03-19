Президенты Туркменистана и России провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Глава Туркменистана от себя лично и от имени национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты (Народного Совета) страны Гурбангулы Бердымухамедова, поздравил Владимира Путина с одержанной убедительной победой на прошедших президентских выборах в Российской Федерации.

В ходе беседы стороны отметили, что в настоящее время отношения между Туркменистаном и Россией находятся на высоком уровне и последовательно развиваются по самому широкому спектру направлений. Как отмечалось, две страны конструктивно взаимодействуют как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

По мнению сторон, особое место в повестке туркменско-российского партнерства занимает развитие торгово-экономических отношений, энергетика, торговля, транспорт и сельское хозяйство получили новое развитие за последние годы, активно расширяются культурно-гуманитарные связи и межпарламентское взаимодействие. Собеседники особо подчеркнули важность плодотворных прямых контактов между Туркменистаном и субъектами Российской Федерации, которые обогащают межгосударственное сотрудничество новым содержанием.

Пользуясь возможностью, Сердар Бердымухамедов выразил своему российскому коллеге признательность за личный вклад в укрепление дружбы между Туркменистаном и Российской Федерацией, отметив глубокую убежденность в том, что взаимовыгодное сотрудничество будет и далее наращиваться совместными усилиями на общее благо.

В завершение телефонного разговора Президенты Сердар Бердымухамедов и Владимир Путин пожелали друг другу крепкого здоровья, благополучия и успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественным народам двух стран – благополучия и процветания.

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