Президент Туркменистана поздравил Владимира Путина с избранием на пост президента России

Президент Сердар Бердымухамедов от имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично, поздравил Владимира Путина с победой на выборах и переизбранием на пост президента Российской Федерации.

«Очередное избрание Вас на этот пост является показателем оказанного Вам высокого доверия и признания Ваших заслуг перед страной. Уверен, что под Вашим руководством будет достигнут дальнейший прогресс в экономике государства, а также обеспечено процветание и благосостояние всего российского народа», – отметил в поздравлении глава Туркменистана. Он подчеркнул, что профессионализм и богатый политический опыт Владимира Путина послужат дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества между Туркменистаном и Российской Федерацией.

«Отрадно отметить высокий уровень туркменско-российских двусторонних отношений, наглядно отражающий плодотворное партнерство и тесное взаимодействие наших стран по самому широкому спектру направлений. Мы в Туркменистане высоко ценим Ваш личный вклад в развитие двусторонних связей и выражаем готовность к совместной работе по дальнейшему наращиванию сотрудничества на благо наших народов», – отметил в послании президент Туркменистана.

Сердар Бердымухамедов пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, благополучия и больших успехов на высшем государственном посту во имя мира, прогресса и процветания дружественного народа Российской Федерации.

Владимира Путина с избранием на пост президента РФ также поздравил национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

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