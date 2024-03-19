|19.03.24 08:17
|
На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключено 37 сделок
На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 37 сделок на 77 миллионов 23 тысяч долларов США.
В ходе торгов коммерсанты из Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Афганистана и Мальты закупили авиационный керосин, автобензин А-92, гидроочищенное дизельное топливо, сжиженный газ, топочный мазут, базовое масло, упаковочную пленку, произведенные на технологических установках госконцерна «Туркменнефть».
Кроме того, предметом сделок предпринимателей из ОАЭ и Афганистана стали сжиженный газ и карбамид производства госконцерна «Туркменхимия». Также бизнесменам из Турции и Азербайджана были реализованы гладкокрашеные и жаккардовые махровые изделия, хлопчатобумажная пряжа и очищенные хлопчатобумажные отходы.
На внутренний рынок туркменские предприниматели приобрели флоатное листовое стекло, хлопчатобумажную пряжу, нефтяной дорожный битум и ковры ручной работы на 28 миллионов 225 тысяч манатов.
© TURKMENISTAN.RU, 2024