На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключено 37 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 37 сделок на 77 миллионов 23 тысяч долларов США.

В ходе торгов коммерсанты из Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Афганистана и Мальты закупили авиационный керосин, автобензин А-92, гидроочищенное дизельное топливо, сжиженный газ, топочный мазут, базовое масло, упаковочную пленку, произведенные на технологических установках госконцерна «Туркменнефть».

Кроме того, предметом сделок предпринимателей из ОАЭ и Афганистана стали сжиженный газ и карбамид производства госконцерна «Туркменхимия». Также бизнесменам из Турции и Азербайджана были реализованы гладкокрашеные и жаккардовые махровые изделия, хлопчатобумажная пряжа и очищенные хлопчатобумажные отходы.

На внутренний рынок туркменские предприниматели приобрели флоатное листовое стекло, хлопчатобумажную пряжу, нефтяной дорожный битум и ковры ручной работы на 28 миллионов 225 тысяч манатов.

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