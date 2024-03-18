В столице Туркменистана открылась выставка достижений промышленников и предпринимателей страны

В Экспоцентре Торгово-промышленной палаты Туркменистана открылась выставка достижений частного сектора экономики страны, приуроченная к 16-й годовщине образования Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

На выставке представлен широкий спектр товаров и услуг, предлагаемых туркменским бизнесом, работающим в строительстве, торговле, животноводстве, производстве мебели, стройматериалов, пищевой продукции, бытовых товаров, а также в области образования, издательской и дизайнерской деятельности. В рамках смотра состоялись презентации отраслевых достижений национальной экономики, широкого ассортимента конкурентоспособной и востребованной продукции, товарных новинок и предложений в области услуг.

В рамках форума в конференц-зале офиса Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана прошла конференция, посвященная обсуждению актуальных вопросов развития предпринимательской деятельности в стране. Основные темы обсуждения – изучение возможностей внедрения в частные производства новейших технологий, повышение конкурентоспособности товаров и услуг индивидуальных производителей, а также привлечение внимания потребителей к продукции местных товаропроизводителей.

Участников форума промышленников и предпринимателей страны с началом работы поздравил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. В приветственном обращении главы государства отмечается, что нынешняя масштабная выставка, проводимая в год 300-летия со дня рождения поэта Махтумкули Фраги, демонстрирует рост мощи национальной экономики, процветание страны и изобилие потребительских рынков.

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