В Ашхабаде открылся новый торгово-развлекательный центр

В Ашхабаде на проспекте Махтумкули открылся новый торгово-развлекательный центр «Arkaç». Комплекс возведен в соответствии с современными инженерно-техническими разработками и с использованием экологически чистых материалов.

Новый торгово-развлекательный центр, разместившийся на общей площади 4,7 гектара, представляет собой единый архитектурный ансамбль из нескольких многоуровневых строений с центральным трехэтажным зданием. Расположенные здесь объекты торгово-развлекательного центра площадью более 55 тысяч квадратных метров вошли в структуру супермаркета с широким выбором товаров и услуг.

Наряду с многочисленными магазинами в распоряжении посетителей площадки для игр, кинозалы, детский развлекательный городок с игровыми автоматами, салон красоты, фитнес-зал, аптека, рестораны и кафе, банкетный зал и другие объекты. В магазинах центра можно купить товары для дома, включая товары бытовой химии и электроники.

Часть строения – 12-этажный бизнес-центр общей площадью более 25 тысяч квадратных метров, в котором удачно сочетаются достижения современной архитектуры и традиции национального зодчества. Рабочие кабинеты бизнес-центра, оснащенные передовым технологическим оборудованием, разместились со 2 по 10 этажи. Здесь созданы все условия для проведения деловых встреч и различных мероприятий.

К услугам посетителей центра имеется открытая и подземная автостоянки на 330 и 146 мест, а также многоуровневая парковка на 400 мест. Современный паркинг будет оказывать услуги в круглосуточном режиме.

© TURKMENISTAN.RU, 2024