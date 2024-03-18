Российские граждане в Туркменистане приняли участие в голосовании на выборах президента РФ

Голосование на выборах президента РФ прошло в пяти городах Туркменистана. Избирательные участки работали в отделе образования, науки и культуры дипмиссии РФ в Ашхабаде, а также в Туркменабаде (бывший Чарджоу), Мары, Дашогузе и Туркменбаши (бывший Красноводск). К избирательным урнам пришло 2750 человек, имеющих право голоса, сообщило посольство России в Ашхабаде. На выборах президента России в 2018 году в голосовании в Туркменистане приняли участие более 4 тысяч избирателей.

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Ашхабаде Иван Волынкин поблагодарил власти страны за помощь в организации выборов президента РФ на территории Туркменистана. "Мы выражаем огромную признательность и благодарность местным властям, которые помогли нам в организации этих выборов. Спасибо большое властям в регионах и центральным властям в Ашхабаде", – сказал посол России.

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