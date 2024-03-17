В Туркменистане началась весенняя озеленительная кампания

В Туркменистане при участии главы государства Сердара Бердымухамедова был дан старт очередному этапу реализации широкомасштабной озеленительной программы. Во всенародной акции по посадке деревьев принял участие и национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

В стране на регулярной основе проводятся целенаправленные мероприятия по сохранению окружающей среды, рачительному использованию природных ресурсов, развитию «зеленой» экономики. Нынешняя акция по закладке садов и парков призвана еще более украсить «зеленым нарядом» туркменскую землю. Создаваемые лесопарковые массивы – своего рода «легкие» страны – важный фактор ее экологической безопасности, а значит, благополучия и здоровья нации.

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