Делегация Туркменистана обсудила в Вене вопросы развития туркменско-австрийского партнерства

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов на заседании правительства отчитался по итогам рабочего визита делегации страны в Австрийскую Республику.

По словам министра, широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества был рассмотрен в рамках проведенных в Вене переговоров с федеральным министром по европейским и иностранным делам Австрии Александром Шалленбергом. В ходе состоявшегося обмена мнениями по актуальным аспектам региональной и глобальной повестки дня была отмечена важность укрепления конструктивного партнёрства в рамках международных организаций.

Особое внимание было уделено теме обеспечения всеобщего мира и безопасности. В этой связи подчеркивалась значимость инициативы президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова о подготовке стратегии глобальной безопасности, озвученной на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2023 года. При этом отмечалась важность разработки данного международно-правового инструмента на основе принципов нейтралитета и превентивной дипломатии.

По итогам переговоров в Вене была подписана программа сотрудничества между МИД Туркменистана и Федеральным министерством по европейским и международным делам Австрийской Республики на 2024–2025 годы.

© TURKMENISTAN.RU, 2024