Президент Туркменистана подписал указ об увольнении в запас военнослужащих и очередном воинском призыве

Президент Сердар Бердымухамедов подписал указ об увольнении в запас из Вооруженных сил Туркменистана, других войск и военных органов страны военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и очередном призыве граждан Туркменистана на военную службу.

Документ предписывает в соответствии с Конституцией Туркменистана и законом Туркменистана «О воинской обязанности и военной службе» уволить в запас в апреле–июне 2024 года из Вооруженных Сил, других войск и военных органов страны военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, выслуживших установленные законом сроки.

Также документ предписывает призвать на военную службу в апреле–июне 2024 года граждан Туркменистана мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на освобождение от призыва на военную службу, а также граждан страны до 27 лет, потерявших право на отсрочку от призыва на военную службу. Настоящий указ вступает в силу с момента его опубликования.

Кроме того, во исполнение вышеназванного указа, президент Туркменистана подписал распоряжение, согласно которому министру обороны страны, министру внутренних дел, министру национальной безопасности, начальнику Государственной пограничной службы, начальнику Службы безопасности президента Туркменистана, председателю Государственной миграционной службы предписано уволить военнослужащих, выслуживших установленные законом сроки, а также в торжественной обстановке поощрить отличников боевой и общественно-гуманитарной подготовки.

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