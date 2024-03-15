Президент Туркменистана встретился с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял вице-президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Марка Боумана, прибывшего в Ашхабад с визитом.

В ходе состоявшегося обмена мнениями по приоритетным аспектам взаимодействия был отмечен эффективный и долгосрочный характер сотрудничества Туркменистана с ЕБРР. В частности, по мнению сторон, наряду с достигнутыми положительными результатами открываются новые перспективные направления партнерства, одним из которых была названа энергетика.

В ряду актуальных направлений сотрудничества также был обозначен транспорт. Отмечалось, что выгодное географическое расположение Туркменистана является ключевым фактором развития транспортно-логистической системы. Здесь особое внимание уделяется формированию взаимосвязанности всех видов транспорта, а также ведется работа по созданию транспортных коридоров Север – Юг и Восток – Запад, имеющих региональное и международное значение.

В ходе переговоров глава государства подтвердил готовность Туркменистана рассмотреть конкретные предложения ЕБРР по участию в проектах по созданию транспортно-транзитных коридоров. Также стороны обменялись мнениями по вопросам кредитования сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса.

© TURKMENISTAN.RU, 2024