Туркменистан представлен на международной книжной выставке в Минске

Силами туркменской дипломатической миссии в Республике Беларусь организовано национальное представительство на тридцать первой Минской международной книжной выставке-ярмарке. Гостям и участникам книжного форума на туркменском стенде были продемонстрированы наиболее яркие издательские проекты последних лет – книги и журналы по истории, культуре и искусству Туркменистана. Особое внимание ценителей издательской продукции привлекла первая книга президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Молодежь – опора Родины».

Главным гостем выставки в этом году стала Исламская Республика Иран, представившая более 500 изданий. Также широко представлены книжные экспозиции Российской Федерации и Китая. Более двадцати дипломатических миссий, аккредитованных в стране, приняли организационное участие в подготовке стендов национальных издательств.

Центральной темой стенда Республики Беларусь стало 80-летие полного освобождения Белорусской ССР от немецко-фашистских захватчиков. В рамках программы Минской выставки-ярмарки проходят международный симпозиум литераторов «Писатель и время», творческие встречи, презентации книг и проектов.

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