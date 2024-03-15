В Туркменистане голосование на выборах президента РФ пройдет 17 марта в пяти городах страны

Голосование в Туркменистане на выборах президента России пройдет 17 марта в пяти города страны, сообщает посольство РФ в Ашхабаде.

На территории Туркменистана голосование на выборах президента Российской Федерации будет проводиться в течение одного дня, 17 марта 2024 года, с 8. 00 (6.00 мск) до 20.00 (18.00 мск) по местному времени. Посольство также сообщает, что избирательный участок в Ашхабаде будет располагаться в отделе образования, науки и культуры дипмиссии, в городе Туркменбаши 2 в консульском пункте посольства, в городе Туркменабаде – в Центре культуры Лебапского велаята (области), в городе Мары участок будет располагаться в здании городского хякимлика (мэрии), в городе Дашогузе – также в здании городской мэрии.

В сообщении отмечается, что принять участие в выборах смогут граждане России, достигшие 18-летнего возраста. Избирательный бюллетень можно получить, предъявив действительный заграничный, служебный или дипломатический паспорт. Голосование также допускается по свидетельству на возвращение в Российскую Федерацию. Дистанционное электронное голосование для граждан, находящихся за границей, не предусмотрено.

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