Президент Туркменистана принял участие в открытии второй очереди Лебапского цементного завода

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию второй очереди Лебапского цементного завода мощностью 1 миллион тонн цемента в год в Койтендагском районе Лебапского велаята (области).

Поставляя высококачественную продукцию, цементный завод обеспечит тем самым высокие темпы ведущегося в Туркменистане строительства производственных и социальных объектов. Построенный по соседству с первым Лебапским цементным заводом, новый промышленный гигант сочетает в себе лучшие достижения современного индустриального производства. На заводе установлено современное оборудование от ведущих мировых производителей.

Главными критериями реализации данного проекта стало обеспечение полной автоматизации всех производственных процессов и создание комфортных условий для высокопроизводительного труда работников завода. Особое внимание было уделено экологичности производства и соблюдению всех необходимых норм охраны окружающей среды.

С учетом задач по максимальному использованию имеющегося потенциала и эффективному использованию полезных ископаемых, завод построен в регионе, располагающем большими запасами основных видов сырья, необходимого для производства, и размещается в непосредственной близости от мест их добычи. Этот фактор позволит обеспечить бесперебойную работу производства и снизить себестоимость выпускаемой продукции.

Как считают специалисты, вторая очередь Лебапского цементного завода обеспечит экономически рентабельное и экологически безопасное производство важного строительного материала, без которого не обходится ни одна стройка страны.

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