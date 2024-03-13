В столице Туркменистана состоялась заседание Совета старейшин Организации тюркских государств

В Ашхабаде под председательством главы Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова состоялось 15-е заседание Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ). Совет старейшин Организации тюркских государств является консультативным органом ОТГ.

Выступившие на заседании председатель Совета старейшин ОТГ Бинали Йылдырым, Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, члены Совета старейшин ОТГ от Казахстана Икрам Адырбеков, от Киргизии Метедкан Шеримкулов, от Узбекистана Содикжон Турдиев и Венгрии Аттила Тилки выразили признательность руководству Туркменистана за блестящие условия работы, созданные в Ашхабаде.

Выступившие отметили, что тесное сотрудничество между странами-членами и наблюдателями ОТГ вносит весомый вклад в деятельность Организации тюркских государств. Также было подчеркнуто, что работа Совета старейшин ОТГ получила высокую оценку на высшем уровне, что нашло отражение в Астанинской декларации, принятой по итогам 10-го саммита ОТГ, который состоялся в столице Казахстана в ноябре 2023 года.

В выступлениях было особо отмечено, что в текущем году состоятся торжества по случаю 300-летия со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, а также провозглашения туркменского города Анау культурной столицей тюркского мира. Поздравив Туркменистан с этими знаменательными событиями, выступившие на заседании выразили готовность оказать поддержку в проведении праздничных мероприятий.

Также выступившие выразили уверенность, что проведение в Ашхабаде 15-го заседания Совета старейшин ОТГ будет способствовать упрочению уз дружбы между тюркскими государствами и народами, дальнейшему расширению двустороннего и многостороннего сотрудничества на его приоритетных направлениях: в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Затем на заседании выступил председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, изложивший взгляды и предложения Туркменистана как страны, принимающей 15-е заседание Совета старейшин ОТГ.

В частности, глава Народного Совета Туркменистана отметил, что Ашхабад считает необходимым создать эффективную, надежную, самодостаточную модель партнерства в общих нестабильных условиях мировых энергетических рынков, что обеспечит растущие энергетические потребности государств ОТГ.

Он подчеркнул, что в настоящее время Туркменистан экспортирует электроэнергию в Узбекистан и Кыргызстан, кроме того, есть планы по реализации при участии этих государств крупных проектов по отправке туркменского природного газа по восточному направлению. По его словам, в будущем можно будет создать постоянно действующую комплексную систему передачи энергии, и в этом случае тюркские государства смогут в полной мере воспользоваться преимуществами географической близости, ресурсного потенциала и средств поставки.

Председатель Халк Маслахаты также выразил твердую уверенность, что рекомендации и соответствующие решения, принятые в ходе нынешнего заседания, непременно послужат выработке вектора развития Организации тюркских государств. На этом Гурбангулы Бердымухамедов объявил 15-е заседание Совета старейшин Организации тюркских государств закрытым. По итогам заседания было принято соответствующее коммюнике.

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