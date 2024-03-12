В столице Туркменистана состоялась встреча в рамках 15-го заседания Совета старейшин Организации тюркских государств

В Ашхабаде под председательством национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова состоялась встреча в рамках 15-го заседания Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ).

Открывая заседание, Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что страны ОТГ планируют сов­местно с государствами-партнерами и международными организациями провести комплекс мероприятий национального и международного уровня, нацеленный на расширение культурно-гуманитарного взаимодействия. В этой связи национальный лидер туркменского народа отметил, что Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) объявила 2024 год «Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира Махтумкули Фраги».

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана в этой связи подчеркнул, что нынешнее заседание станет значимым шагом в деле популяризации в мире творчества великого сына туркменского народа и укрепления уз дружбы и братства тюркских народов.

Пользуясь возможностью, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана поблагодарил Председателя Совета старейшин ОТГ Бинали Йылдырыма, Генерального секретаря Организации тюркских государств Кубанычбека Омуралиева и всех членов совета за эффективную работу по подготовке к очередному заседанию и скоординированную деятельность.

Затем на заседании выступили участники встречи, которые отметили роль ОТГ в решении актуальных вопросов современности на пространстве организации. Гости подчеркнули вклад Туркменистана в углуб­ление партнёрских отношений между странами – членами ОТГ. При этом отмечалось, что Туркменистан, обладающий колоссальными природными ресурсами, в том числе четвертыми в мире запасами природного газа, проводит огромную работу, нацеленную на укрепление стабильности мировой экономики и глобальной энергетической безопасности.

На заседании Председатель Халк Маслахаты Туркменистана предложил учредить звание «Почетный старейшина» Организации тюркских государств и соответствующий знак, учитывая заслуги старшего поколения в укреплении уз дружбы братства в ОТГ. Гурбангулы Бердымухамедов также подчеркнул, что в целях широкого освещения в мире деятельности Совета старейшин ОТГ считает целесообразным создание редакции, в частности, для издания в перспективе газеты, журнала или интернет-сайта Совета старейшин Организации тюркских государств.

По итогам предстоящего 15-го заседания Совета старейшин подготовлен проект декларации, сказал национальный лидер туркменского народа, предложив принять этот документ, призванный придать импульс выводу на качественно новый уровень отношений в ОТГ и реализации великих начинаний на благо народов.

Затем был проведена ритуальная трапеза для руководителей делегаций и гостей, прибывших в Ашхабад в целях участия в очередном заседании Совета старейшин Организации тюркских государств.

Совет старейшин ОТГ является консультативным органом, в состав которого входят старейшины стран – членов организации, назначаемых из числа видных общественных деятелей.

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