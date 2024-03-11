На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключено 75 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 75 сделок на 109 миллионов 641 тысячу долларов США.

В ходе торгов представители деловых кругов Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании, Афганистана и Узбекистана закупили полипропилен, авиационный керосин, автобензин различных марок и осветительный керосин, выработанные на технологических установках госконцерна «Туркменнефть», а также карбамид производства госконцерна «Туркменхимия».

Помимо этого, компаниям из ОАЭ, Турции, Сербии, Афганистана, Азербайджана и Киргизии были реализованы портландцемент, ковры ручной работы, джинсовые и крашеные махровые изделия, джинсовая и хлопчатобумажная ткань, хлопчатобумажная пряжа, сухой экстракт солодкового корня и очищенные хлопчатобумажные отходы.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели нефтяной дорожный битум, смесовый парафиновый гач (госконцерна «Туркменнефть»), флоатное листовое стекло, стеклянные емкости, ковры ручной работы, гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия, а также хлопчатобумажную пряжу и ткань. Общая сумма сделок составила 33 миллиона 318 тысяч манатов.

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