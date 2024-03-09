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09.03.24 09:35

Туркменистан и ООН создали стратегический консультативный совет

Создан стратегический консультативный совет «Туркменистан – ООН» и утвержден его состав. Соответствующее постановление подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

«Президент Туркменистана подписал постановление, в соответствии с которым создан стратегический консультативный совет «Туркменистан – Организация Объединенных Наций» и утвержден его состав», – говорится в официальном сообщении.

Стратегический консультативный совет «Туркменистан – ООН» создан в целях организации деятельности, касающейся реализации в интересах страны и народа национальных программ и международных инициатив президента Туркменистана, а также налаживания системного партнерства в рамках проектов, реализуемых совместно с ООН и ее профильными структурами.

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