В Туркменистане торжественно отметили Международный женский день

Праздничный концерт в честь Международного женского дня состоялся 8 марта в Ашхабаде. Под сводами зала торжеств в адрес женщин звучали самые добрые пожелания и праздничные поздравления, искренние признания в светлых и возвышенных чувствах, слова глубокой благодарнос­ти за материнскую нежность и заботу, душевную щедрость и преданность семейному очагу.

Гимном красоте, любви, весне, жизни и всему тому, что олицетворяет собой образ туркменской женщины, стали выступления ведущих мастеров искусств, звезд музыкальной сцены и молодых популярных исполнителей, профессиональных и самодеятельных творческих коллективов. В программу концерта вошли песни на слова туркменских классиков и известных современных поэтов, кто в своем творчестве воспел красоту туркменской женщины.

В день празднования Международного женского дня в различных регионах Туркменистана также состоялся парад архитектурных премьер – ввод в строй новых жилых домов.

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