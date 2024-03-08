В Туркменистане прошли церемонии чествования многодетных матерей в честь 8 Марта

В Ашхабаде состоялись торжественные церемонии чествования многодетных матерей, родивших восемь и более детей. В соответствии с указом президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, многодетным матерям страны присвоено почетное звание «Ене мяхри» («Материнская нежность») и вручены ключи от новых комфортабельных квартир.

На праздничных церемониях отмечалось, что защита и государственное обеспечение законных интересов и прав женщин являются одним из важных условий устойчивого развития государства и общества. Выступившие подчеркивали, что забота о материнстве и детстве, сохранении семейных ценностей, развитии профессионального, творческого и интеллектуального потенциала туркменских женщин возведены в ранг приоритетов стратегии Туркменистана.

Участники торжеств от имени женщин страны выразили руководству Туркменистана признательность за осуществ­ляемые в стране прогрессивные преобразования, создание благоприятных условий и заботу о подрастающем поколении, сохранение в обществе высоких духовных и этических ценностей.

Также в честь Международного женского дня во Дворце мукамов Государственного культурного центра в Ашхабаде состоялся концерт мастеров искусств Туркменистана.

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