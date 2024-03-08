Председатель Меджлиса Туркменистана встретилась с членом парламента Австрии

В Ашхабаде состоялась встреча председателя Меджлиса (парламента) Туркменистана Дуньягозели Гулмановой с членом парламента Австрии, главой межпарламентской группы дружбы «Австрия – Туркменистан» Эвой Эрнст-Дзиеджич. Стороны обсудили вопросы активизации деятельности межпарламентских групп дружбы, созданных на двусторонней основе.

Гостья была ознакомлена со структурой туркменского парламента и проводимой в Туркменистане прогрессивной политикой в области гендерного равенства, молодёжи, науки, образования, социального обеспечения и экологического благополучия. Собеседники особо отметили, что парламентский диалог стал важной частью расширения отношений между двумя странами, а создание на двусторонней основе межпарламентских групп дружбы способствует обмену опытом в законотворческой сфере.

Обсудив состояние туркменско-австрийских отношений и перспективы их развития, стороны подчеркнули, что имеются большие возможности для наращивания сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях. Также в Меджлисе состоялась очередная встреча членов туркменско-австрийской группы дружбы, на которой речь шла об обмене опытом в законотворческой работе, о новых подходах к охране окружающей среды и обеспечению гендерного равенства.

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