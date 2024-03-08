Президент Туркменистана поздравил женщин и девушке страны с 8 Марта

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил женщин и девушек страны с Международным женским днем.

«Мы высоко чтим наших дорогих матерей, служащих образцом нравственной чистоты и оплотом семьи, и подобное отношение – непреходящий национальный принцип туркмен. Наши женщины и девушки, которые преданы Отчизне, родному народу и отчему дому, верны данному слову и трудолюбивы, – честь и достоинство нации», – отмечается в поздравлении главы государства.

Он также подчеркнул, что в Туркменистане высоко ценят заслуги матерей в деле воспитания у подрастающего поколения чувства национальной гордости и в духе идеалов гуманизма.

По его словам, сегодня в Туркменистане создаются все условия для достойной жизни и творческого труда женщин, законодательно обес­печивается гендерное равенство, а также предпринимаются программные меры в области защиты их прав и интересов, поддержки семьи, охраны материнства и детства.

«Еще раз сердечно поздравляю с Международным женским днем! Желаю каждой из вас крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, и пусть ваша жизнь всегда будет прекрасна и светла, подобно благоухающей весне!», – подчеркнул глава Туркменистана.

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