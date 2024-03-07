Женщинам и девушкам Туркменистана вручены денежные подарки от имени главы государства в честь 8 Марта

В соответствии с распоряжением президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в стране проходят церемонии вручения женщинам и девушкам в честь Международного женского дня денежных подарков в размере 60 манатов.

Праздничные церемонии, приуроченные к 8 Марта, проходят в министерствах, ведомствах, образовательных учреждениях и организациях, на предприятиях всех форм собственности по всему Туркменистану.

Церемонии чествования женщин, девушек и матерей сопровождаются концертами, выступлениями известных деятелей культуры и искусства.

Забота о женщинах, повышение их статуса в обществе, обеспечение подлинного гендерного равенства в соответствии с Конституцией Туркменистана и общепризнанными нормами международного права является одним из важных направлений государственной политики.

Сегодня женщины Туркменистана, продолжая оставаться хранительницами домашнего очага, заботливыми матерями и хозяйками, активно включены в общественно-политическую и экономическую жизнь государства. Они занимают руководящие должности, трудятся в науке, во многих подразделениях органов внутренних дел, в образовании, медицине и других важных отраслях жизни государства и общества.

В ходе торжеств, проводимых по случаю Международного женского дня, женщины говорят слова благодарности в адрес правительства Туркменистана за особое внимание и предоставление широких возможностей для самореализации на благо Родины.

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