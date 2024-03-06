Президент Туркменистана встретился с генсеком ОБСЕ

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял Генерального секретаря ОБСЕ Хельгу Шмид, прибывшую в Ашхабад для участия во встрече с министрами охраны окружающей среды стран Центральной Азии.

В ходе состоявшегося обмена мнениями по ключевым вопросам сотрудничества отмечалось, что Туркменистан выступает за активное взаимодействие в целях поддержания мира, безопасности и устойчивого развития в региональном и глобальном измерении. В этой связи также подчеркивалось, что нейтральный Туркменистан неизменно привержен тесному партнерству с ОБСЕ в противодействии современным вызовам и угрозам.

Еще одним перспективным направлением была обозначена энергетическая сфера. Отметив, что Туркменистан обладает богатым энергетическим потенциалом, глава государства высказался о целесообразности осуществления в рамках ОБСЕ конкретной работы для вывода на мировой рынок и транзита энергоносителей, включая политический, финансовый и экологический аспекты. Констатировалась перспективность налаживания взаимодействия в транспортном секторе. При этом была подтверждена готовность Туркменистана к расширению сотрудничества с ОБСЕ по конкретным направлениям.

В завершение встречи стороны выразили уверенность, что традиционные партнерские отношения между Туркменистаном и ОБСЕ будут и впредь успешно развиваться в интересах всеобщего мира и благополучия.

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