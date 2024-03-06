Мастера тхэквондо из Туркменистана завоевали 34 медали на международном турнире в Малайзии

34 медали завоевали туркменские спортсмены на состоявшемся в Куала-Лумпуре международном открытом чемпионате по неолимпийской версии тхэквондо ITF.

Соревнования собрали около 1500 спортсменов из 11 стран, которые состязались в формальных упражнениях и поединках. На соревнованиях успешно выступили туркменские атлеты, завоевавшие 19 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых медалей. Достижения туркменских тхэквондистов на турнире в Малайзии – результат успешной реализации государственной политики, направленной на создание больших возможностей для подготовки профессиональных спортсменов.

По возвращении на Родину медалисты выразили признательность руководству Туркменистана за внимание к вопросам развития спорта и создание условий для подготовки атлетов к международным соревнованиям.

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