В Туркменистане прошел форум ОБСЕ по региональному взаимодействию в сфере экологии

В конференц-зале отеля «Йылдыз» в Ашхабаде состоялась встреча высокого уровня с участием Генерального секретаря ОБСЕ Хельги Шмидт и министров охраны окружающей среды стран Центральной Азии.

В своем выступлении Генеральный секретарь ОБСЕ подчеркнула значение нынешней встречи, дающей возможность вновь сфокусировать внимание на современных экологических вызовах, первостепенных аспектах климатической проблематики, напрямую связанных с продвижением устойчивого развития, обеспечением энергетической и продовольственной безопасности и в целом благополучия и стабильности в регионе.

Одним из значимых вопросов также было названо устойчивое управление водными ресурсами, развитие водной дипломатии, и, в частности, вовлечение в этот процесс женщин. В этой связи отмечалось, что между ОБСЕ и государствами Центральной Азии установилось тесное партнёрство на данных направлениях.

В ходе встречи были озвучены прио­ритетные позиции Туркменистана по развитию регионального сотрудничества в данной сфере. Как подчеркивалось, охрана окружающей среды, обеспечение экологического благополучия и эффективное взаимодействие с зарубежными партнерами определены в ряду основных векторов государственной политики Туркменистана. Присоединившись ко всем базовым международным конвенциям и соглашениям в этой области, Туркменистан демонстрирует серьезный и ответственный подход к их выполнению, регулярно выступая с важными инициативами, которые получают поддержку мирового сообщества. В их числе – выдвинутые главой государства предложения по обеспечению экологической безопасности, рациональному природопользованию, борьбе с изменением климата, опустыниванием и другие.

В прозвучавших выступлениях участников встречи, представляющих Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан, отмечалось, что прочные историко-культурные связи, а также схожесть во взглядах и позициях по различным вопросам, касающимся развития государств Центральной Азии и его взаимодействия с остальным миром, помогают совместно успешно решать любые задачи. Основной акцент был сделан на климатических изменениях и на необходимос­ти выработки скоординированных мер по адаптации к ним, снижении рисков стихийных бедствий, повышении осведомлённости в данных вопросах.

В этот же день состоялась встреча председателя Меджлиса (парламента) Туркменистана Дуньягозели Гулмановой с Генеральным секретарём ОБСЕ Хельгой Шмид. В ходе беседы гостья подчеркнула, что ее визит в Туркменистан связан с участием во встрече высокого уровня, посвященной вопросам экологии, и выразила уверенность, что проведенные консультации будут способствовать поиску позитивных решений важных проблем.

Хельга Шмид также отметила, что в настоящее время обеспечение гендерного равенства, расширение возможностей женщин являются одними из приоритетных направлений деятельности ОБСЕ, выразив готовность к обмену опытом, связанным с совершенствованием законодательства в этом направлении.

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