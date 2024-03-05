В столице Туркменистана открылась выставка афганских товаров и прошел туркменско-афганский бизнес-форум

В экспозиционном центре Торгово-промышленной палаты Туркменистана в Ашхабаде открылась выставка афганских товаров и прошел туркменско-афганский бизнес-форум. Для участия в этих мероприятиях в столицу Туркменистана прибыла большая делегация представителей государственных структур Афганистана, руководителей и специалистов более 230 компаний, заинтересованных в развитии сотрудничества с Туркменистаном.

На церемонии открытия с приветственной речью к участникам и гостям выставки афганских товаров обратился исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Афганистана Алхадж Нуруддин Азизи, который поблагодарил руководство Туркменистана за деятельную поддержку туркменско-афганского сотрудничества, а также личный вклад в упрочение мира и стабильности в регионе. Как подчеркнул глава афганской делегации, проведение нынешнего масштабного смотра и бизнес-форума придаст импульс развитию отношений между Туркменистаном и Афганистаном, а также будет способствовать достижению нового уровня в расширении взаимовыгодного партнерства.

Большую часть выставки заняли многочисленные стенды и павильоны сферы торговли. В их числе – торговые компании, предприятия по производству продуктов питания, сухофруктов, по переработке фруктов и овощей, женская торгово-промышленная палата Афганистана, управление по продвижению экспорта афганского изюма и т. д.

Стенд текстильных изделий позволил шире представить возможности афганских производителей, раскрыть многообразие и спецификацию выпускаемой ими продукции. Разнообразные ковры и оригинальные по цветовому решению паласы привлекли внимание посетителей выставки. Как рассказывали специалис­ты, яркие узоры на шерстяных коврах не выгорают и не тускнеют, а краски изготавливаются из натуральных ингредиентов.

Интерес гостей выставки вызвали павильоны, посвященные народным ремеслам, декоративно-прикладному искусству, в том числе керамике, художественному стеклу, чеканке, резьбе по дереву и инкрустации, представленные государственными компаниями по развитию ремесел, а также частными фирмами.

Внимание посетителей привлекли изделия тонкой и искусной работы – изящные вазы, блюда, панно, украшенные уникальной мозаикой и росписью в национальном стиле, сувенирная продукция и многое другое, что повествует о богатейшем наследии и самобытных творческих традициях афганского народа.

В этот же день в рамках выставки в конференц-зале Торгово-промышленной палаты состоялся туркменско-афганский бизнес-форум, на повестку которого был вынесен широкий круг вопросов, связанных с реализацией торгово-экономического, экспортного и инвестиционного потенциала двух стран.

Обсудив в ходе форума перспективы развития двустороннего партнерства, его участники высоко оценили тот факт, что, опираясь на положительный опыт двусторонних связей, Туркменистан и Афганистан используют все имеющиеся возможности для наращивания сотрудничества по широкому спектру направлений.

В ходе встречи подчеркивалось, что Афганистан придает особое значение отношениям с Туркменистаном, которые являются показательным примером добрососедского взаимодействия и отвечают интересам мира, безопасности и благополучия не только двух стран, но и региона в целом.

В рамках выставки афганских товаров и бизнес-форума также состоялась встреча женщин-предпринимателей Туркменистана и Афганистана, в ходе которой были согласованы позиции по развитию сотрудничества и дальнейшему укреп­лению взаимовыгодного делового партнерства.

Также в рамках работы выставки организовано проведение выездных торгов Государственной товарно-сырьевой биржей Туркменистана с учас­тием туркменских и афганских бизнесменов.

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