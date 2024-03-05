На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключены 23 сделки На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 23 сделки на 15 миллионов 349 тысяч долларов США. В ходе торгов представители деловых кругов Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Афганистана и Узбекистана закупили сжиженный газ и полипропилен, произведённые на технологических установках государственного концерна «Туркменнефть». На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели полипропилен, осветительный керосин, нефтяной дорожный битум производства госконцерна «Туркменнефть», а также стеклянные ёмкости и ковры ручной работы на общую сумму 9 миллионов 38 тысяч манатов. © TURKMENISTAN.RU, 2024