Темп роста ВВП Туркменистана за два месяца года превысил 6 процентов

Темпы роста валового внутреннего продукта Туркменистана за первые два месяца 2024 года составили 6,3 процента. Об этом на заседании правительства по итогам двух месяцев 2024 года сообщил вице-премьер по вопросам экономики Ходжамырат Гелдимырадов.

По его словам, в сопоставлении с аналогичным периодом 2023 года объем произведенной продукции увеличился на 7,9 процента, способствуя положительному росту производственных показателей по отраслям. За два месяца текущего года розничный товарооборот в сравнении с тем же периодом прошлого года вырос на 10,5 процента, а внешнеторговый оборот – на 1,1 процента. Доходная часть государственного бюджета исполнена на уровне 107, 2 процента, а расходная – 97, 9 процента.

Также, по его словам, размеры заработной платы по крупным и средним предприятиям страны в сопоставлении с соответствующим периодом 2023 года увеличились на 10,3 процента, своевременно профинансированы заработная плата, пенсии, государственные пособия и студенческие стипендии.

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