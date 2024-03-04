Около 100 туркменских компаний принимают участие в туркменско-афганском бизнес-форуме в Ашхабаде

Министр торговли Афганистана Нуруддин Азизи и сопровождающая его делегация встретились с руководителем Торгово-промышленной палаты (ТПП) Туркменистана Мергеном Гурдовым.

Глава ТПП на встрече отметил, что при поддержке правительства страны с начала нового года увеличился двусторонний товарооборот, а также развивается торгово-транзитное сотрудничество между Туркменистаном и Афганистаном. По его словам, около 100 туркменских компаний принимают участие в открывшемся сегодня туркменско-афганском бизнес-форуме для обсуждения совместных взаимовыгодных экономических проектов.

Нуруддин Азизи, в свою очередь, отметил: «Наша главная цель – благосостояние афганского народа посредством создания рабочих мест, экономического роста и привлечения инвестиций, а афганские силовые ведомства также стараются обеспечить безопасность инвесторов и граждан страны». Глава министерства добавил, что руководство его страны уделяет особое внимание частному сектору и поддерживает его, издав множество указов об облегчении торговли и привлечении инвестиций в Афганистан, которые облегчают деятельность афганских и иностранных инвесторов. Он сказал, что встреча деловых кругов двух стран поможет увеличить взаимные экспортные поставки.

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