В Ашхабаде прошли туркменско-российские межмидовские консультации

В Ашхабаде состоялся очередной раунд туркменско-российских политических консультаций c участием заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмеда Гурбанова и замминистра иностранных дел Российской Федерации Сергея Вершинина.

Стороны обменялись мнениями по широкому спектру вопросов развития двусторонних отношений. В этой связи была отмечена поступательная динамика дружеских и доверительных отношений между Туркменистаном и Россией, носящих стратегический характер. В частности, стороны обсудили туркменско-российское взаимодействие в области безопасности и по противодействию новым угрозам как в двустороннем формате, так и на многосторонних площадках.

Заместитель министра иностранных дел России дал высокую оценку проводимому Туркменистаном миролюбивому внешнеполитическому курсу, подчеркнув значимость туркменского нейтралитета в деле развития мира и безопасности в международных процессах.

Дипломаты также обменялись мнениями по актуальным аспектам международной и региональной политики. В этой связи было уделено внимание теме региональной безопасности, в частности, вопросам развития миростроительства, восстановления экономики и политической стабильности в Афганистане. В завершение встречи стороны договорились о продолжении регулярных контактов между министерствами иностранных дел Туркменистана и России.

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