|03.03.24 08:00
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Туркменистан в апреле примет международный турнир по хоккею
В Туркменистане 15–20 апреля этого года пройдет международный турнир по хоккею. Соответствующее постановление на заседании правительства подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.
Документ разрешает Государственному комитету Туркменистана по физкультуре и спорту провести международный турнир по хоккею в столичном спорткомплексе зимних видов спорта в период 15–20 апреля 2024 года.
Согласно постановлению, турнир проводится в целях дальнейшего укрепления дружбы и братства, добрососедства между народами, популяризации физкультуры и спорта, активного утверждения в обществе принципов здорового образа жизни, широкого привлечения подрастающего поколения к занятиям спортом, а также дальнейшего повышения международного спортивного престижа Туркменистана.
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