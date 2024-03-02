Председатель Халк Маслахаты Туркменистана встретился с президентом Турции

Находящийся с рабочим визитом в турецкой Анталье национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Сердечно приветствуя Гурбангулы Бердымухамедова, Эрдоган поблагодарил его за принятое приглашение посетить Турцию и принять участие в третьем Анталийском дипломатическом форуме.

В свою очередь глава Народного Совета Туркменистана поздравил главу Турции с 70-летним юбилеем, а также передал ему теплые слова приветствия и поздравления от президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Как отмечалось, за особые заслуги в упрочении уз дружбы между двумя странами и народами, огромный личный вклад в расширение многолетнего межгосударственного сотрудничества, указом президента Туркменистана турецкому лидеру присвоено звание «Почетный старейшина народа» Туркменистана. Поздравив президента Реджепа Тайипа Эрдогана с этим высоким званием, председатель Халк Маслахаты пожелал ему крепкого здоровья, долголетия и больших успехов в ответственной деятельности на высшем государственном посту.

По традиции, Гурбангулы Бердымухамедов преподнес в дар турецкому лидеру национальный туркменский ичмек (овчинный тулуп). Этот предмет верхней одежды изготовлен из чистой кожи желтого цвета и украшен вышивкой и орнаментом. Согласно давнему туркменскому обычаю, ичмек вручается в знак особой благодарности людям, пользующимся высоким уважением и почетом.

Выразив руководству Туркменистана искреннюю признательность за поздравления, добрые пожелания и оказанную честь, глава Турецкой Республики подчеркнул, что рассматривает присвоение ему почетного звания «Почетный старейшина народа» Туркменистана как символ нерушимости отношений дружбы и братства между двумя странами и народами.

В продолжение встречи Гурбангулы Бердымухамедов и Реджеп Тайип Эрдоган отметили высокий уровень туркменско-турецкого сотрудничества. Подчеркивалось, что двусторонние отношения, опирающиеся на исторически сложившуюся общность двух народов, успешно развиваются по всему спектру: в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

При этом отмечалось, что, укрепляя многовекторное партнерство, Туркменистан и Турция исходят из принципа «Одна нация – два государства», что служит прочным фундаментом для конструктивного взаимодействия – как на двусторонней, так и на многосторонней основах. По завершении встречи состоялась церемония подписания двусторонних документов.

© TURKMENISTAN.RU, 2024