Председатель Халк Маслахаты Туркменистана принял участие в Анталийском дипломатическом форуме

Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в третьем Анталийском дипломатическом форуме.

Выступая на форуме, глава Народного Совета напомнил, что в сентябре 2023 года на пленарном заседании 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Туркменистан выступил с предложением о выработке стратегии глобальной безопасности под эгидой ООН, что рассматривается Ашхабадом как система позиций и норм о структуре межгосударственных и международных отношений в XXI столетии и механизм для ее выстраивания.

По мнению Гурбангулы Бердымухамедова, основным инструментом в выполнении данных задач служит потенциал нейтралитета и превентивной дипломатии, что является атрибутивным элементом обеспечения условий для выстраивания единого диалога, нацеленного на создание с учетом интересов всех участников безопасной и устойчивой глобальной архитектуры.

По его мнению, нейтралитет способен стать позиционным плацдармом для здоровых и ответственных сил, отдельных стран или альянса государств, который позволяет урегулировать конфликтные ситуации и продемонстрировать, что возникающие разногласия, какими бы сложными и пролонгированными они ни были, можно решить мирными методами и переговорами.

«Мы всегда готовы ориентировать нейтралитет и накопленный опыт миротворца на внесение своего вклада во имя интересов мира и гармоничного развития человечества», – сказал Гурбангулы Бердымухамедов в заключение.

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