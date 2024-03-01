Делегация Туркменистана принимает участие во Всемирном фестивале молодежи в России

Участники Всемирного фестиваля молодежи из Туркменистана прибыли из Ашхабада в Сочи. Об этом сообщила журналистам первый секретарь посольства РФ в Туркменистане Юлия Зайцева.

В числе туркменских участников преподаватели вузов, студенты, ученики, специалисты ведомств и консультант по цифровым услугам. Они представляют Международный университет гуманитарных наук и развития, Институт международных отношений МИД Туркмении, Университет нефти и газа, Министерство финансов и экономики страны, Туркменский государственный институт финансов, совместную туркменско-российскую общеобразовательную школу имени А. С. Пушкина, ЮНИСЕФ в Туркмении и представительство Россотрудничества в Ашхабаде.

Фестиваль проходит на федеральной территории «Сириус». В нем принимают участие около 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, культуры, международного сотрудничества, волонтерского движения, спорта, бизнеса из многих стран мира. С 10 по 17 марта пройдет региональная программа фестиваля, благодаря которой его участники посетят 30 городов России.

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