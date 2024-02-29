Туркменистан и Катар расширяют взаимодействие в сфере науки и образования

Делегация Туркменистана во главе с министром образования страны Байрамгуль Ораздурдыевой посетила Государство Катар с визитом. В ходе серии встреч представители Туркменистана обсудили со своими катарскими коллегами вопросы развития двустороннего партнерства в сфере науки и образования, в частности, укрепления связей между вузами двух стран и реализации совместных проектов.

Особое внимание в ходе встреч было уделено недавно открывшемуся при Институте международных отношений МИД Туркменистана специализированному учебному центру «Дипломатический протокол». В этой связи катарским специалистам было предложено провести тематические лекции и онлайн-обучение в данном учебном центре. В ходе переговоров было отмечено, что подобная международная практика способствует развитию совместной научно-исследовательской и образовательной деятельности, направленной на расширение возможностей подготовки высококвалифицированных дипломатических кадров.

Также делегация Туркменистана посетила «Город образования» (Education City) в Дохе, где расположены различные учебные заведения, включая филиалы восьми международных университетов. В ходе ознакомительной поездки состоялись встречи туркменской делегации с руководителями сферы образования Катара и ректорами вузов, расположенных в «Городе образования».

Стороны определили и обсудили приоритетные направления развития двусторонних отношений сфере науки и образования. В ходе визита туркменская делегация также посетила Национальный музей Государства Катар и Катарский музей исламского искусства.

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