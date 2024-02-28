Туркменские кинодокументалисты снимают фильмы о Махтумкули Фраги

Объединение «Туркменфильм» имени Огузхана продолжает съемки серии документальных фильмов, посвященных 300-летнему юбилею классика туркменской и мировой литературы Махтумкули Фраги.

На днях из командировки в Республику Казахстан вернулась творческая группа режиссера Максата Клычева, которая снимала в соседней стране документальный фильм с элементами игрового кино по сценарию Рахымберди Аннагулыева.

Среди различных эпизодов фильма - интервью в Национальном центре рукописей и редких книг Министерства культуры и информации Республики Казахстан, творческие встречи с участием глав аккредитованных дипломатических миссий в Астане, представителей научной и творческой интеллигенции, туркменских и казахстанских студентов, обучающихся в вузах Астаны.

Еще одна творческая группа во главе с режиссером Пальваном Гельдыевым снимает документальный фильм о Махтумкули Фраги по сценарию Баймырта Мусаева в Киргизии. Это фильм о переводчиках произведений Махтумкули на киргизский язык. В фильм войдут интервью с сотрудниками кыргызско-турецкого университета «Манас» в Бишкеке, Института языка и литературы им. Ч. Айтматова Национальной академии наук Киргизии, а также с создателями театральных спектаклей о жизни и творчестве Махтумкули Фраги в Киргизии.

Ранее туркменские кинематографисты провели съемки документальных фильмов к 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги в Узбекистане, Азербайджане, Иране, Турции и Астраханской области России.

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