В столице Туркменистана обсудили предстоящий визит генерального секретаря ОБСЕ в Ашхабад

Приоритетные вопросы развития двустороннего сотрудничества обсудили в ходе встречи в Ашхабаде замглавы МИД Туркменистана Мяхри Бяшимова и глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде, посол Джон Макгрегор.

Стороны особое внимание уделили вопросам организации визита генерального секретаря ОБСЕ Хельги Шмид в Туркменистан в марте текущего года и проведению в Ашхабаде в рамках этого визита встречи глав природоохранных ведомств стран Центральной Азии.

На переговорах было отмечено, что отношения между Туркменистаном и ОБСЕ носят плодотворный характер, ведется последовательная реализация совместных программ сотрудничества, ежегодно разрабатываемых правительством Туркменистана и Центром ОБСЕ в Ашхабаде. В этой связи стороны детально обсудили план проектов, планируемых к реализации Ашхабадом и Брюсселем в 2024 году.

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