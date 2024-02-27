Президент Туркменистана подписал постановление о проведении в Ашхабаде выставки афганских товаров и туркменско-афганского бизнес-форума

Руководствуясь традициями дружбы, братства и добрососедства, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление о проведении в Ашхабаде выставки афганских товаров и туркменско-афганского бизнес-форума в период 3–5 марта 2024 года.

Постановление предписывает Министерству иностранных дел Туркменистана, Торгово-промышленной палате страны и Союзу промышленников и предпринимателей провести на высоком организационном уровне вышеуказанные мероприятия в здании Торгово-промышленной палаты с 3 по 5 марта текущего года.

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