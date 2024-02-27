На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключено 20 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 20 сделок на 16 миллионов долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Казахстана и Афганистана закупили полипропилен и базовое масло, произведенные на технологических установках госконцерна «Туркменнефть». Помимо этого, коммерсантам из ОАЭ, Турции и Азербайджана были реализованы хлопчатобумажная пряжа, корневища солодки, регенерированное волокно и хлопчатобумажные отходы.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полипропилен производства госконцерна «Туркменнефть», гладкокрашеные и жаккардовые махровые изделия, комплекты постельного белья, флоатное листовое стекло, хлопчатобумажную пряжу, а также ковры ручной работы. Общая сумма сделок составила 33 миллиона 596 тысяч манатов.

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