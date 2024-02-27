|27.02.24 08:33
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В МИД Туркменистана прошли переговоры с делегацией Афганистана
Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры с делегацией Афганистана, прибывшей в Ашхабад с визитом во главе с и.о. министра иностранных дел Амиром Ханом Моттаки.
В состав афганской делегации вошли представители министерства горнодобывающей промышленности и нефти страны, энергетической компании «Da Afghanistan Breshna Sherkat» и Управления железных дорог Афганистана.
Стороны рассмотрели ряд вопросов практической реализации крупномасштабных энергетических и транспортно-коммуникационных проектов, в которых участвуют Туркменистан и Афганистан. В частности, стороны обменялись мнениями по вопросам проектов строительства газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия, высоковольтной ЛЭП Туркменистан – Афганистан – Пакистан и прокладки железных дорог из Туркменистана в афганском направлении.
Главы внешнеполитических ведомств двух стран также рассмотрели вопросы подготовки высококвалифицированных специалистов для различных отраслей экономики Афганистана в туркменских высших и средних профессиональных учебных заведениях. Стороны договорились продолжить диалог между министерствами иностранных дел двух стран на регулярной основе.
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