Президент Туркменистана присвоил главе Турции звание «Почетный старейшина народа»

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летием.

«В течение многих лет, работая на различных высших государственных должностях, Вы уделяете большое внимание последовательному развитию своей страны, защите интересов народа и претворению в жизнь национальных стратегий и программ. Под Вашим дальновидным руководством Турецкая Республика в настоящее время вносит достойный вклад в обеспечение глобального мира и устойчивого развития, удостоилась огромного уважения и авторитета в регионе и далеко за его пределами», – отмечается в поздравительном послании главы Туркменистана.

Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что «одним из важных направлений внешней политики Туркменистана является последовательное развитие и укрепление стратегических и долгосрочных отношений с Турецкой Республикой по различным направлениям. По его словам, туркменско-турецкое сотрудничество основывается на нерушимой дружбе и братстве двух народов, берущих свое начало из глубины веков, общности истории, языка и религии. Он напомнил, что в 2021 году президент Турции был награжден орденом Туркменистана «За вклад в развитие сотрудничества».

«Следуя исконным традициям туркменского народа добрососедства и уважения к старшему поколению, оценивая Ваш огромный личный вклад в развитие туркменско-турецких отношений, Ваши заслуги, направленные на сплочённость наших народов, а также по случаю 70-летнего юбилея решено присвоить Вам, господин Реджеп Тайип Эрдоган, почетное звание «Почетный старейшина народа» Туркменистана», – подчеркнул в своем послании глава государства.

Сердар Бердымухамедов пожелал Реджепу Тайипу Эрдогану крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия, а братскому народу Турецкой Республики – мира, дальнейшего прогресса и процветания.

Президента Турции с 70-летием также поздравил Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

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