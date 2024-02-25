Туркменистан и КНР обсудили вопросы урегулирования ситуации в Афганистане

Замглавы МИД Туркменистана Ахмед Гурбанов встретился со специальным посланником МИД КНР по делам Афганистана Юэ Сяоюном, прибывшим в Ашхабад с визитом.

Дипломаты отметили, что Туркменистан и Китай активно взаимодействуют по вопросам восстановления экономики и политической стабильности в Афганистане и на постоянной основе ведут системный диалог. В частности, Ашхабад и Пекин эффективно сотрудничают в рамках встреч министров иностранных дел стран – соседей Афганистана. В этой связи стороны детально обсудили повестку предстоящей 5-ой встречи данного формата.

В ходе переговоров было подчеркнуто, что Туркменистан рассматривает многосторонние международные площадки по содействию миростроительства в Афганистане как важный фактор стимулирования устойчивого восстановления и улучшения социально-экономической обстановки соседней страны. При этом миростроительство в Афганистане рассматривается туркменской стороной с точки зрения единства трех его основных направлений: политического, экономического и социально-гуманитарного.

Во-первых, Туркменистан выступает за развитие диалога с новыми властями Афганистана как главного фактора, способствующего поддержанию стабильности в стране и приближающего перспективы достижения внутреннего согласия.

Во-вторых, процесс миростроительства в Афганистане невозможно рассматривать без вовлечения этой страны в региональные экономические интеграционные процессы посредством реализации крупных инфраструктурных проектов.

И, в-третьих, гуманитарная составляющая миростроительства в этой стране всегда оказывала позитивное воздействие на этот процесс.

Одновременно с этим туркменская сторона считает необходимым использование возможностей проведения консультаций с уполномоченными афганскими официальными лицами по проблемам обеспечения мира и безопасности в регионе, включая вопросы противодействия терроризму и другим вызовам современности.

В заключение стороны подтвердили, что Туркменистан и Китай продолжат оказывать всемерную поддержку для восстановления Афганистана, придерживаясь принципов дружбы и добрососедства.

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