Президент Туркменистана подписал распоряжение о вручении женщинам страны денежных подарков в честь Международного женского дня

Учитывая большие заслуги женщин Туркменистана в развитии страны и воспитании подрастающего поколения, а также по случаю Международного женского дня, президент Сердар Бердымухамедов подписал распоряжение о вручении женщинам страны денежных подарков.

Документом предписано в период 1–6 марта 2024 года в торжественной обстановке вручить от имени президента Туркменистана денежные подарки в размере 60 манатов женщинам и девушкам, работающим на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от форм собственности.

Денежные подарки будут также вручены женщинам, получающим пенсию и государственные пособия, обучающимся в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре с отрывом от производства, слушательницам курсов Академии государственной службы при президенте Туркменистана, студенткам, школьницам и воспитанницам детских дошкольных учреждений.

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